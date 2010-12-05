Организатора акции протеста на Майдане вызывают в УБОП

Руководителя Национального координационного совета по прекращению полномочий Президента Украины и Верховной Рады “Общее Дело”, координатора всеукраинских акций протеста предпринимателей Александра ДАНИЛЮКА 6 декабря вызывают на допрос в Управление по борьбе с организованной преступностью.

Об этом А.ДАНИЛЮК сообщил в своем блоге.

«В понедельник вызывают на допрос в УБОП», - отметил он. При этом А.ДАНИЛЮК не уточнил, по какому делу его вызывают.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря сотрудники милиции пытались попасть в квартиру родителей А.ДАНИЛЮКА, которые проживают в Соломенском районе Киева.

В ночь на 3 декабря коммунальные службы по решению суда под охраной милиции демонтировали на Майдане Независимости палаточный городок участников акции протеста против Налогового кодекса.

Вместе с тем генеральный координатор акции протеста А.ДАНИЛЮК заявил, что участников протеста предпринимателей не устраивают внесенные изменения в кодекс, поэтому акция в Киеве не прекратится.

На понедельник, 6 декабря, запланирована акция протеста на Майдане Независимости. Активисты будут требовать отставки Кабинета министров и назначения выборов в Верховную Раду в 2011 году.