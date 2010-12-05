Продан: акция на Майдане 6 декабря не будет акцией предпринимателей

Национальный Координационный совет предпринимателей решил не призывать предпринимателей выходить 6 декабря на майдан.

Об этом сообщила член Национального координационного совета предпринимателей Украины, один из координаторов акции протеста предпринимателей Оксана ПРОДАН, в эфире Радио Свобода.

«Национальный Координационный совет предпринимателей принял решение 6 числа (декабря – УНИАН) не призывать предпринимателей выходить, но предприниматели имеют право это делать, как граждане Украины», - сказала она.

По ее словам, это не будет акция предпринимателей в понедельник 6 декабря, потому что есть заявления других лиц, которые не входят в состав координационного совета предпринимателей: «Я очень рада буду, если у них это выйдет, но не нужно это выдавать за акцию предпринимателей».

О.ПРОДАН также отметила, что на акции протеста бизнес выходил с тремя требованиями – отмена Налогового кодекса (тогда это было еще перед Верховной Радой), это был вопрос отмены дополнительных пенсионных взносов и изменения закона о едином социальном взносе.

«Предпринимательский майдан закончился большим успехом малого и среднего бизнеса, потому что мы, во-первых, сохранили упрощенку и, во-вторых, мы значительно ограничили полномочия контролирующих органов. Это то, что есть, кроме других каких-то вопросов. Это то, что мы требовали, на что мы обращали внимание. Мы очень многого достигли, и мы дальше будем работать и будем достигать этого», – заявила О.ПРОДАН.

По словам О.ПРОДАН, остались другие вопросы, которые очень важны для бизнеса: «Это единый социальный взнос, который с первого января, если он начнет работать такой как он есть – данный закон будет драконовским и опять же тот малый бизнес будет не в лучшей ситуации».

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков. После чего начались акции протеста предпринимателей по всей Украине.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ 3 декабря подписал Налоговый кодекс Украины, принятый Верховной Радой с учетом внесенных главой государства предложений.