Чешский суд отказался отпускать Данилишина

Пражский городской суд отказался выпустить под залог бывшего министра экономики Богдана Данилишина.

Об этом сообщает Tsn.ua со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд отказал Данилишину в освобождении под залог еще в середине ноября, но сообщить об этом раньше не имел права.

Данилишина обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Он был задержан на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.

Он предлагал в качестве залога 10 тысяч евро.

Чешский министр иностранных дел Карел Шварценберг ранее подтвердил, что Данилишин попросил в Чехии политическое убежище.

Украинская правда