Чешский суд отказался отпускать Данилишина
19:35, 04 декабря 2010Политика
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Предлагал в качестве залога 10 тысяч евро
Пражский городской суд отказался выпустить под залог бывшего министра экономики Богдана Данилишина.
Об этом сообщает Tsn.ua со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд отказал Данилишину в освобождении под залог еще в середине ноября, но сообщить об этом раньше не имел права.
Данилишина обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Он был задержан на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.
Он предлагал в качестве залога 10 тысяч евро.
Чешский министр иностранных дел Карел Шварценберг ранее подтвердил, что Данилишин попросил в Чехии политическое убежище.
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