В ЕС надеются, что палаточный городок в Киеве снесли законно

Еврокомиссия не комментирует действия украинской милиции по сносу палаточного городка протестующих против Налогового кодекса предпринимателей прошедшей ночью.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

«Нам известно о действия милиции в отношении протестующих против Налогового кодекса. У нас нет специальных комментариев по этому поводу», - отметил собеседник.

Представитель Еврокомиссии отметил, что снос палаточного городка произошел спокойно без применения силы.

«Мы верим, что любые такие акции должны бы совершаться в соответствии с законом и международными обязательствами Украины по уважению прав, в том числе, права на собрания», - сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью милиция окружила палаточный городок, разбитый протестующими против Налогового кодекса предпринимателями на Майдане Незалежности в Киеве и демонтировали его.