Хомутинник: оснований для протестов у предпринимателей теперь нет

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК заявляет, что теперь никаких оснований для проведения акций протеста у предпринимателей нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам В.ХОМУТЫННИКА, по предложению Президента Украины из Налогового кодекса был полностью исключен раздел, касающийся упрощенной системы налогообложения. Он отметил, что, таким образом, на сегодняшний день остаются в этом аспекте все те нормы, которые действовали и доныне.

В.ХОМУТЫННИК отметил: «Если будут дальше проходить какие-либо акции, то они могут основываться только на политической основе, и не более». По его словам, «повода для дискуссий относительно малого и среднего бизнеса уже нет».