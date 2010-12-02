Тимошенко в прокуратуре написала заявление против сына Азарова

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Генеральная прокуратура возбудит уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств нынешним правительством.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я считаю, что если Генеральная прокуратура объективна, а не политически работает, то нужно срочно возбуждать уголовные дела, возвращать бюджету больше полумиллиарда денег и действительно привлекать к ответственности виновных", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре.

Лидер партии «Батькивщина» сообщила, что передала следователям Генеральной прокуратуры имеющиеся у нее соответствующие материалы по этому вопросу. "Я в протоколе отдельным разделом отметила, что я, как гражданка Украины, сообщаю Генеральной прокуратуре о совершении преступления и прошу это зафиксировать в протоколе", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что речь идет об обнародованных в прессе фактах о перечислении бюджетных средств на счета частных компаний, в частности, председателя Донецкой облгосадминистрации Анатолия БЛИЗНЮКА и сына премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.