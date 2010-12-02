ВР засела за налоговые идеи Януковича
16:17, 02 декабря 2010Политика
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Докладывает Акимова
Верховная Рада начала рассмотрение предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к Налоговому кодексу.
Как передает корреспондент УНИАН, докладчиком по этому вопросу выступает первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, а содокладчиком – председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТИННИК.
Предложения Президента к Налоговому кодексу, которые поступили в ВР, состоят из 25 страниц, а предложения к ряду законов в связи с введением Налогового кодекса – из 9 страниц.
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