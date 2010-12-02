ВР засела за налоговые идеи Януковича

Верховная Рада начала рассмотрение предложений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к Налоговому кодексу.

Как передает корреспондент УНИАН, докладчиком по этому вопросу выступает первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, а содокладчиком – председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТИННИК.

Предложения Президента к Налоговому кодексу, которые поступили в ВР, состоят из 25 страниц, а предложения к ряду законов в связи с введением Налогового кодекса – из 9 страниц.