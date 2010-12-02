Wikileaks: Фирташ был посредником между Ющенко и Януковичем

Бизнесмен, совладелец “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ в 2008 году называл себя преданным другом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и пытался способствовать его переговорам с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом Д.ФИРТАШ рассказал тогдашнему американскому послу в Украине Вильяму ТЕЙЛОРУ, о чем тот написал в своем отчете за декабрь 2008 года, опубликованном на сайте Wikileaks, пишет "Украинская правда".

"Д.ФИРТАШ сам попросил о встрече с послом Вильямом ТЕЙЛОРОМ. На встрече также присутствовал политической консультант, гражданин США Зев ФЕРСТ и второе лицо в РУЭ, уроженец Венгрии Андрас КНОПП", - говорится в документе.

"Д.ФИРТАШ ни разу не сказал, зачем ему эта встреча, он также не выражал никаких специфических просьб послу, но на протяжении беседы было понятно, что он хочет использовать встречу, чтобы создать себе позитивный имидж", - добавил посол.

Встреча длилась 2,5 часа. Д.ФИРТАШ говорил послу, что не является публичным лицом, но в последнее время был втянут в политику. Он признал, что "преданно служил" неофициальным советником Президента В.ЮЩЕНКО во время газовых переговоров с Россией и политического кризиса после Помаранчевой революции.

В документе отмечается, что Д.ФИРТАШ сообщил, что встречался с В.ЮЩЕНКО на даче три раза за последнюю неделю по просьбе Президента. "Он описал себя как близкого друга и доверенное лицо Президента – человека, которому Президент может полностью доверять", - сказано в документе.

"С его точки зрения, В.ЮЩЕНКО сделал одну фатальную политическую ошибку во время Помаранчевой революции, когда он и Юлия ТИМОШЕНКО развили концепцию двух Украин – помаранчевой, более демократической, и синей, которую представляла Партия регионов", - говорится в документе.

"Он добавил, что этот раскол был именно тем, на что Россия надеялась и поддерживала, чтобы затем контролировать Украину", - сказано в письме Посольства в Госдепартамент США.

"Единственным выходом из этой ситуации Д.ФИРТАШ видел коалицию между сторонниками В.ЮЩЕНКО и Партией регионов, чтобы остановить то, что он назвал "планами ТИМОШЕНКО отдать Украину России на серебряной тарелочке".

Д.ФИРТАШ также рассказал, что бизнесмен Ринат АХМЕТОВ также высказывается за создание коалиции ПР и людей В.ЮЩЕНКО.

Д.ФИРТАШ говорил, что "выступил посредником во встрече между В.ЯНУКОВИЧЕМ и В.ЮЩЕНКО вечером 8 декабря. Он не был уверен, что В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО смогут сформировать новую коалицию, но для него это был единственный путь, чтобы предотвратить раскол Украины".

В примечании отмечается, что 9 декабря 2008 года была создана коалиция между БЮТ, НУ-НС и Блоком Литвина. Как известно, в сентябре 2008 года развалилась коалиция НУ-НС и БЮТ.