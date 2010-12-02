Королевская подозревает, что Азаров увлекся хиромантией

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что главной проблемой, стоящей на повестке дня, является срыв бюджетного процесса.

Об этом народный депутат заявила на брифинге в Верховной Раде в среду, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«В соответствии с Бюджетным кодексом, госбюджет на 2011 год должен был быть принят к 1 декабря. К сожалению, Кабмин даже не подал проект Бюджета в парламент и пытается его составить, основываясь на несуществующей налоговой базе, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Наука, по которой готовится бюджет на 2011 год, называется хиромантия. Ни один выдающийся экономист мира не сможет составить госбюджет, не имея четкого понимания, как будет формироваться его доходная часть».

По ее мнению, 2010 год оказался потерянным для реформ. «Налоговая реформа, которая стала формальным поводом для срыва бюджетного процесса, провалена. Из-за бездарных действий псевдореформаторов из правительства дискредитировано само понятие реформ в Украине. Вызывает сомнение способность властей провести реформы и в 2011 году», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«В цивилизованной стране люди платят налоги для того, чтобы жить в социально защищенной комфортной среде. В нашей стране собирают налоги с людей как оброк для того, чтобы потом содержать колоссальную армию чиновников, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – При этом отечественные бюрократы даже не в состоянии сформулировать и предложить обществу дорожную карту развития экономики страны».

Справка УНИАН. В соответствии с Бюджетным кодексом, Кабмин должен утвердить проект закона о госбюджете и внести его вместе с необходимыми материалами на рассмотрение Верховной Рады не позже 15 сентября. Затем, до 1 октября (6 октября, если проект бюджета поступил в Верховную Раду после повторного представления Кабмином), профильный парламентский комитет обязан прекратить прием предложений к законопроекту, а до 15 октября (20-го - в случае повторного представления) - подготовить к нему свои предложения и отчеты. Проект госбюджета должен быть принят в первом чтении не позднее 20 октября, во втором чтении - до 20 ноября, в третьем чтении - до 1 декабря.

В статье 27 Бюджетного кодекса прямо указано, что законы Украины, влияющие на формирование доходной или расходной части бюджетов, должны быть официально обнародованы до 15 августа года, предшествующего плановому. В ином случае нормы соответствующих законов, влияющих на формирование доходной и/или расходной части бюджетов, применяются не раньше начала бюджетного периода, следующего за плановым (в данном случае – переносятся на 2012 год).

В то же время, представители правительства неоднократно заявляли о том, что бюджет на 2011 год будет сформирован на базе нового Налогового кодекса.

Напомним, 30 ноября, после массовых протестов предпринимателей, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс.