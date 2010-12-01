В Черниговской мэрии есть «черный список» журналистов?

В Чернигове новоназначенная заместитель городского председателя Анна РОМАНОВА заявила, что имеет "черный" список журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, общаясь с представителями СМИ после своего назначения на должность.

Отвечая на вопрос, А.РОМАНОВА заметила, что в целом будет хорошо относиться к журналистам, но в первую очередь к тем, "которые не продаются за деньги".

Заместитель городского председателя объяснила, что после участия в избирательной кампании (А.РОМАНОВА баллотировалась на должность городского председателя, но сняла свою кандидатуру - УНИАН) по собственному опыту знает, "кто продается за деньги и пишет неправдивую информацию".

«Есть список фамилий, которые продажные», - сказала А.РОМАНОВА, добавив, что это шутка.

Также она заметила, что городской председатель Харькова Геннадий КЕРНЕС, вступая в должность, разоблачил журналистов и заявил, что при его управлении городом все станет на свои места.

В то же время вице-мэр пообещала активно заниматься стратегическим развитием Чернигова и привнести в управление городского совета новации современного менеджмента.

«Город не должен ставить стратегией выживание, а должен ставить успешное функционирование», - считает А.РОМАНОВА.

Руководитель общественного объединения "Общественное мнение", 25-летняя А.РОМАНОВА 30 ноября была назначена заместителем городского председателя по вопросам деятельности исполнительных органов. А.РОМАНОВА будет координировать вопрос развития туризма, культуры, спорта, привлечения инвестиций и будет заниматься молодежной политикой Чернигова.