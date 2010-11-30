Эксперт думает, что Янукович в Москве блефовал?

Директор Европейского центра международной политической экономики Фредрик ЭРИКСОН убежден, что Украина не будет вступать в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Такое мнение он высказал в ходе экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

По словам Ф.ЭРИКСОНА, Украина не будет в ближайшем будущем серьезно рассматривать вопрос создания Таможенного союза с Россией, Беларусью и Казахстаном.

«Есть проблемы технического характера, связанные с ВТО, которые, как я думаю, исключат подобные действия. Я также уверен в том, что Брюссель знает о том, что главным приоритетом для Украины является установление более глубоких торговых взаимоотношений с ЕС», - сказал он.

Также по просьбе Института Горшенина Ф.ЭРИКСОН прокомментировал резолюцию по Украине, принятую Европарламентом. Эксперт отметил, что она сбалансирована и выписывает хорошую основу для более глубоких взаимоотношений между ЕС и Украиной. «Резолюция подтверждает продвижение по Договору об ассоциации и поддерживает быстрый процесс по завершению переговоров о зоне свободной торговли. Она также призывает ускорить переговоры по визам и предлагает странам-членам ЕС снизить цены на оформление виз. Также для Украины хорошо то, что ЕС занимает активную позицию по вопросам, касающимся недостатков в электоральном законодательстве и практике», - сказал эксперт.

Ф.ЭРИКСОН отметил, что Европарламент по-настоящему обеспокоен ситуацией со свободой прессы и общей ситуацией с политическим плюрализмом в Украине. «В последнее время в Украине происходило слишком много событий, связанных со статусом и целостностью политического и медиа-плюрализма, чтобы не вызвать беспокойство Европейского парламента. На данный момент Европейский парламент решил продолжать поддерживать направление зоны свободной торговли и соглашения об ассоциации и, в общем, видит такое соглашение полезным для развития политической свободы и свободы прессы в Украине. Однако не исключено, что Европейский парламент пожелает прервать переговоры о свободной торговле и соглашении об ассоциации, если ситуация ухудшится», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой, в частности, выразил сожаление, что Украина изменила избирательное законодательство за несколько месяцев до проведения местных выборов, высказал обеспокоенность по поводу последних попыток власти ограничить свободу слова, призвал Украину провести расследование факта исчезновения журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА. Депутаты призвали украинскую власть расследовать все сообщения о нарушении прав и свобод, а также – роль СБУ во вмешательстве в демократический процесс.

В резолюции депутаты также подчеркнули, что Украина является европейской страной, которая может претендовать на членство в ЕС.

26 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о возможности вступления Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.