Перед вылетом в Астану Янукович дал Азарову домашнее задание

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ дал задание премьер-министру Украины, экономическому блоку правительства и Администрации Президента до четверга подготовить изменения к Налоговому кодексу.

Как передает корреспондент УНИАН, такую задачу В.ЯНУКОВИЧ поставил сегодня на совещании в аэропорту «Борисполь» с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ, вице-премьер-министром Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, первым заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ, заместителем главы АП Еленой ЛУКАШ.

Президент подчеркнул, что сегодня на совещании планируется детально обсудить предложения по изменению документа.

«Наш общий вывод в том, что кодекс необходимо доработать по некоторым разделам, а по каким - я хотел бы вас в очередной раз послушать. И после того, как я вас услышу, мы примем сегодня решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что сегодня отправляется в Астану на саммит ОБСЕ и завтра поздно вечером возвращается в Киев. «Я хотел бы, чтобы вы до четверга еще поработали по тем разделам, которые сегодня мы должны с вами изменить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что особое внимание в Налоговом кодексе необходимо уделить защите прав товаропроизводителей и предпринимателей.