Губернатор обещает поотрывать оппозиции головы

Председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей РЫЖУК призывает руководителей районов в области навести порядок на местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.РЫЖУК заявил сегодня на коллегии Житомирской облгосадминистрации.

Губернатор заявил, что намерен решительно бороться с лентяями и формальным отношением к выполнению ряда социально-экономических программ органами местного самоуправления.

"Если районный совет собирается только для того, чтобы помитинговать или что-то там формально принять - отчет или программу без всякого выступления, а я сам это видел и принимал участие в таких горе-сессиях, то нам не нужно такого”, - подчеркнул С.РЫЖУК.

“И если кто-то там говорит о какой-то оппозиции, то поотрываем головы, точно говорю”, - сказал губернатор. “Не физически, а условно", - добавил он. "Никто не будет бездельничать, никому не позволим, потому что мы обещали людям дать им лучшую жизнь", - сказал С.РЫЖУК.