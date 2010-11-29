Депутаты хотят знать, что думает Тигипко о возвращении НДС

Лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО предлагает в пятницу, 3 декабря, во время Часа вопросов к правительству в парламенте заслушать информацию вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО относительно экономической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета руководства Верховной Рады.

В частности, по словам Н.МАРТЫНЕНКО, С.ТИГИПКО должен представить Верховной Раде информацию относительно ситуации вокруг Налогового кодекса и вообще относительно наработки экономических реформ. «Что мы будем делать с экономическими реформами? Это вопрос нам до конца непонятен», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Кроме того, добавил он, вице-премьер должен прояснить ситуацию с возвращением НДС экспортерам.