Азаров нашел два способа учесть требования предпринимателей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что в ближайшие дни Верховная Рада внесет изменения в Налоговый кодекс с учетом требований предпринимателей.

Об этом он сообщил в эфире ICTV в воскресенье, комментируя вчерашние встречи с ними на Майдане Независимости.

Премьер отметил, что в понедельник, 29 ноября, планируется согласовать изменения, которые необходимо внести в документ, и в дальнейшем, если президент решит ветировать документ, то парламент на своем заседании внесет согласованные изменения.

Второй вариант, подчеркнул Н.АЗАРОВ, заключается в том, что президент после анализа подготовленных предложений подписывает Налоговый кодекс, однако при условии, что он вступает в силу после внесения согласованных изменений.

«Парламент собирается, голосует эти изменения, и они вступают в силу одновременно со вступлением в силу Налогового кодекса. То есть, практически, два варианта абсолютно равнозначных по результату. Разница лишь в том, что или мы сразу начинаем работать над бюджетом, или мы эту работу должны отложить на какой-то промежуток времени. И тогда это дело немножко усложнится», - отметил премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что бюджет в любом случае должен быть принят до 20 декабря.

«Подчеркиваю, что мы настроены очень решительно по срокам. В любом случае мы должны принять бюджет до 20 декабря», - сказал Н.АЗАРОВ.