Азаров говорит, что хорошо понимает требования предпринимателей

Премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ абсолютно понятны требования протестующих против Налогового кодекса предпринимателей.

Об этом он сообщил в эфире ICTV в воскресенье, комментирую вчерашние встречи с ними на Майдане Независимости.

«В основном речь шла о системе упрощенного законодательства (упрощенная система налогообложения – УНИАН). Мне не совсем понятно, почему те люди, которые отрабатывали эти вопросы на уровне наших экспертов, не достаточно внимательно выслушали этих людей. Поскольку то, что они (предприниматели - УНИАН) мне говорили, у меня абсолютно не вызывало никаких вопросов и возражений. Я представляю себе работу на рынке при минус 15 градусов. Как там что-то записать, как там включить кассовый аппарат? Мне эти вещи понятны. Я, правда, очень серьезно хочу, чтобы через лет 5-10 у нас эти люди работали в благоустроенных помещениях», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что когда будут созданы нормальные условия для нормальной работы предпринимателей, тогда будут устанавливаться контрольные и кассовые аппараты.