Лидеры Майдана отказались говорить с Азаровым, от Януковича ждут вето

Координационный совет предпринимателей, которые выступают против вступления в действие Налогового кодекса, сегодня на своем заседании принял решение не обсуждать с Кабинетом Министром никаких поправок в Налоговый кодекс и требовать исключительно вето Президента.

Об этом еженедельнику «Зеркало недели» сообщил пресс-секретарь Центрального штаба спасения украинского предпринимательства Святослав ШВЕЦОВ.

По его словам, сегодня подписанный предпринимателями протокол будет передан в Кабмин. Он содержит "требование вето Президента, без каких-либо переговоров, без каких-либо встреч" с представителями правительства.

Как отметил С.ШВЕЦОВ, предприниматели не видят никакого смысла обсуждать что-либо с Кабинетом Министров. Он напомнил, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в субботу, 27 ноября, поручил Кабмину согласовать вместе с предпринимателями поправки в Налоговый кодекс, если это возможно. «Мы считаем, что это невозможно», — сказал пресс-секретарь.

«Здесь уже шаг за Президентом — или он ветирует (Налоговый кодекс), или же он ветирует и распускает Кабмин», — отметил С.ШВЕЦОВ.

Он подчеркнул, что после вето Президента должна быть создана совместная комиссия по разработке нового Налогового кодекса, который будет приемлемым для всех сторон. При этом С.ШВЕЦОВ заметил, что "несколько месяцев без Налогового кодекса страна вполне может прожить".