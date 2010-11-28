Ющенко пойдет к Януковичу говорить о деньгах

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен на следующей неделе встретиться с действующим главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом В.ЮЩЕНКО сообщил в пятницу в эфире телеканала "Интер".

По его словам, он общался с В.ЯНУКОВИЧЕМ на протяжении последних месяцев время от времени, но это были исключительно телефонные разговоры. «Возможно, на следующей неделе у меня будет встреча. Первая за год", - заметил В.ЮЩЕНКО.

Он сообщил, что в понедельник хотел бы обсудить с В.ЯНУКОВИЧЕМ перспективу финансирования проекта "Больница будущего", и выразил уверенность, что этот проект будет реализован.

По мнению В.ЮЩЕНКО, создание "Больницы будущего" для страны, у которой медицина является одной из проблемных сфер, очень хороший пример реформирования отрасли. «Страна должна иметь такой образец, такой стандарт, для того, чтобы побуждать все необходимые шаги в этой отрасли», - считает он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в этой больнице не планируется вводить платное обслуживание, напротив, планируется с помощью меценатов лечить необеспеченных людей. Он подчеркнул, что клиника должна проводить технологически самые сложные операции, “чтобы отказаться от практики вывозить миллионы долларов для лечения людей за рубежом”.

По его словам, сегодня есть государственное разрешение на строительство больницы, есть план строительства, но и до сих пор не решен вопрос финансирования.

В.ЮЩЕНКО отметил, что средства, собранные ранее во время благотворительного марафона, - это лишь одна седьмая часть от необходимого.

Потому во время из разговора с В.ЯНУКОВИЧЕМ он планирует обсудить вопрос финансирования проекта Государственным управлением делами. «Как это и положено по закону», - отметил он.

«Или, если этого финансирования нет, потому что мне трижды сказали: господин Президент, на этот объект финансирования нет, я тогда обращаюсь к ЯНУКОВИЧУ и прошу следующее: уважаемые, тогда пожалуйста определитесь - если Украинскому государству эта больница не нужна и государство не хочет вкладывать ни одной копейки в этот проект, тогда давайте этот проект пустим под государственно-частное сотрудничество и будем искать консолидированные финансы», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.