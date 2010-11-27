До конца года Янукович и Медведев встретятся еще дважды

До конца года у президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА запланированы еще две встречи.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

«Встреча будет в рамках саммита ОБСЕ в Астане 1-2 декабря, а затем 10 декабря состоится в Москве заседание Совета глав государств СНГ», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, больше встреч не планируется.

В то же время, посол заметил, что переговоры относительно газовых вопросов продолжаются на уровне экспертных групп. В.ЕЛЬЧЕНКО не исключил, что до конца года будет найдена формула для решения этих вопросов.