До конца года Янукович и Медведев встретятся еще дважды
13:01, 27 ноября 2010Политика
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В Астане и Москве
До конца года у президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА запланированы еще две встречи.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО.
«Встреча будет в рамках саммита ОБСЕ в Астане 1-2 декабря, а затем 10 декабря состоится в Москве заседание Совета глав государств СНГ», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.
По его словам, больше встреч не планируется.
В то же время, посол заметил, что переговоры относительно газовых вопросов продолжаются на уровне экспертных групп. В.ЕЛЬЧЕНКО не исключил, что до конца года будет найдена формула для решения этих вопросов.
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