УСДП считает нападение на депутатов возле Конституционного суда спланированным

Украинская социал-демократическая партия убеждена, что нападение и давление на депутатов от оппозиции у стен Конституционного Суда Украины – это спланированная, предварительно подготовленная акция. Об этом говорится в заявлении УСДП, переданном УНИАН пресс-службой партии.

Как отмечается в заявлении, “с первых минут этого инцидента четко прослеживается политическая заангажированность правоохранительных органов”. По информации народного депутата Вячеслава ПЕРЕДЕРИЯ, “представителям спецподразделения «Беркут» была дана команда по возможности применять силу к депутатам от оппозиции”. По его мнению, “это объясняет, почему они по требованию парламентариев отказались представиться и предоставить информацию о занимаемой должности, подразделении и своем руководителе”.

Кроме того, УСДП заявляет, что возбуждение прокуратурой Голосеевского района Киева уголовного дела по факту совершения хулиганства в отношении народного депутата Украины Николая КОВЗЕЛЯ “является насмешкой над какими-либо представлениями о праве”. По убеждению УСДП, “уголовное дело должно было быть возбуждено по факту преднамеренного причинения народному депутату Украины телесных повреждений, нанесения побоев, совершения других насильственных действий в связи с его государственной деятельностью (статья 346 Уголовного кодекса Украины)”.

В этом деле, отмечается в заявлении, “очевиден злой умысел - сначала милиция способствовала побегу нападавшего, который брызнул в глаза Николаю КОВЗЕЛЮ химическим веществом из газового баллончика, потом предоставила в прокуратуру в качестве доказательства по этому делу не оригинальный, а нарезанный и смонтированный видео- и фотоматериал”. Прокуратура, со своей стороны, не затребовала полный материал и возбудила дело лишь по факту хулиганства. УСДП отмечает, что “в таких условиях невозможно объективно расследовать это дело”.

УСДП призывает прокуратуру не делать профанации из процесса расследования, определить непосредственных исполнителей и ответственных за провокацию и привлечь к ответственности виновных в препятствии депутатской деятельности и нанесении телесных повреждений народному депутату Николаю КОВЗЕЛЮ и другим депутатам от оппозиции.

УСДП также считает безосновательным возбуждение уголовного дела по факту совершения хулиганства в отношении военнослужащих внутренних войск МВД Украины, поскольку народные депутаты были вынуждены обороняться от нападения со стороны милиции.