Силенков: власти Херсона мешают почтить память жертв Голодомора

Городские власти Херсона пытаются помешать проведению поминального шествия в День памяти жертв Голодомора.

Как сообщил корреспонденту УНИАН экс-губернатор Херсонской области, руководитель Херсонской областной организации партии «Наша Украина» Борис СИЛЕНКОВ, городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО обжаловал в Херсонском окружном административном суде заявку ХОО «Наша Украина» на проведение 27 ноября в 15 часов шествия посвященного памяти жертв Голодомора.

Указанное шествие должно пройти от центральной площади областного центра - Площади Свободы до памятника Жертвам тоталитарного режима на улице Тираспольская.

«Это впервые за 6 лет, когда местная власть хочет запретить общественное шествие, посвященное памяти жертв тоталитарного режима 1932-1933 годов. Это неуважение к погибшим. Такими действиями эти «выдающиеся политики» лишь компрометируют политику Президента», - убежден Б.СИЛЕНКОВ.

По словам экс-губернатора, он намерен отстаивать в суде право херсонцев почтить память погибших от голода земляков. Во времена губернаторства Б.СИЛЕНКОВА было точно установлено, что жители 361 населенного пункта Херсонской области претерпели тяжелые репрессии со стороны власти и погибли во время голодомора 1932-1933 гг.