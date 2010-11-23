От власти хотят выборов в Киеве, потому что радость неполная

Главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает целесообразным разделение должностей председателя Киевской городской государственной администрации и мэра Киева.

Такое мнение В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ высказал в комментарии УНИАН.

«То, что один человек совмещал две настолько важные должности, – это, приблизительно, то же самое, если бы Президент занимал одновременно ещё и должности председателя Верховной Рады, и премьер-министра. Допустимо ли в здравом уме сосредотачивать в руках одного чиновника такой объём власти? Думаю, что нет. Решение о разделении полномочий Киевского городского головы и председателя КГГА в этом контексте абсолютно правильное», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

В связи с этим лидер «Форума» считает важным не допустить такого совмещения должностей в будущем. «Очень важно, чтобы обе эти важнейшие должности не были вновь делегированы одному чиновнику в угоду определённой политической силе, конкретному человеку или сиюминутной выгоде. Действующая власть должна продемонстрировать в этом вопросе свою последовательность, а общественность – не допустить вновь монополизации власти в Киеве», – пояснил он.

В то же время В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ убеждён, что разделение должностей председателя КГГА и мэра Киева не снимает с повестки дня необходимость проведения в столице досрочных выборов городского головы и городского совета. «Перевыборы Киевсовета и мэра остаются в повестке дня. То, что ЧЕРНОВЕЦКОГО уволили с должности главы КГГА, – это хорошо, но наша радость неполная, ведь он продолжает занимать должность городского головы и является председателем Киевсовета, который принимает решения в ущерб киевлянам», – считает он.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя Киевской городской государственной администрации и назначил на этот пост Александра ПОПОВА, который до этого работал первым заместителем главы КГГА.

Размежевание должностей Киевского городского головы и председателя КГГА стало возможным благодаря Закону Украины № 2500-VI «О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве"», принятому Верховной Радой 7 сентября 2010 года. Ранее главой КГГА автоматически утверждался избранный городской голова столицы.