Под сильным дождем предприниматели ставят палатки на Майдане

Предприниматели на Майдане Незалежности в Киеве продолжают проводить акцию против подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Майдане под сильным дождем находятся около сотни предпринимателей.

Участники акции продолжают устанавливать палатки. В данное время на Майдане Незалежности установлено семь палаток.

Предприниматели заявляют, что они не намерены прекращать акцию