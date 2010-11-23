Под сильным дождем предприниматели ставят палатки на Майдане
10:32, 23 ноября 2010Политика
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Там сейчас около сотни людей
Предприниматели на Майдане Незалежности в Киеве продолжают проводить акцию против подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Майдане под сильным дождем находятся около сотни предпринимателей.
Участники акции продолжают устанавливать палатки. В данное время на Майдане Незалежности установлено семь палаток.
Предприниматели заявляют, что они не намерены прекращать акцию
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