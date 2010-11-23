Чечетов: на решения Януковича «истерики» Тимошенко не повлияют

Давая свою оценку заявлениям Юлии Тимошенко, сделанным ею во время акции протеста предпринимателей на Майдане Независимости, народный депутат, первый заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов отметил:

- Сегодняшние заявления Тимошенко лежат в той же плоскости, что и все остальные, сделанные ею ранее. Они традиционно продиктованы яростным стремлением взбудоражить общество, направить идущие в нем процессы в нужное лично ей русло, чтобы остаться на плаву, как политик, отсрочив хоть на какое-то время уход в политическое небытие.

И именно для этого она сегодня навязчиво пытается предоставить свою политическую силу в качестве эскорта протестующим против принятия Налогового кодекса предпринимателям, призывая их говорить с властью исключительно на языке ультиматумов.

Но вряд ли кто сомневается, что Президент Украины Виктор Янукович примет свое решение относительно Налогового кодекса, основываясь исключительно на личном анализе этого закона и изучив тщательнейшим образом мнения квалифицированных экспертов. Так что на взвешенность и разумность решения главы государства истерики Тимошенко и прочих политических лузеров из ее окружения не окажут абсолютно никакого влияния, - цитирует Чечетова пресс-служба Партии регионов.