Луценко: мы победим уже в этом году

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО призвал своих бывших подчиненных соблюдать законы и не трогать людей, которые протестуют на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая со сцены на Майдане Незалежности.

«Ребята, я никогда как министр внутренних дел не бросал вас на людей. Придерживайтесь этого и соблюдайте законы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, обращаясь к участникам акции, он призвал их прийти на Майдан не только сегодня, но и завтра, послезавтра и в течение других дней, пока не будет достигнута окончательная цель.

«Вы все сами пришли сегодня и должны прийти и завтра – все, кому не безразлична судьба государства – от учителя, предпринимателя до военнослужащего. Чем больше вас будет на Майдане, чем больше вы будете показывать, кто в доме хозяин, тем скорее мы победим уже в этом году», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что все надежды на Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и его команду напрасны. «У них енакиевомыслие... ЯНУКОВИЧ – глава партии самых богатых людей Украины, которые не платят налоги, поскольку деньги выведены в оффшорные зоны», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, «цена нынешней власти – в магазинах». «Яйца стоят уже столько, как будто АЗАРОВ торгует своими», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он пожелал митингующим оптимизма и веры в победу.