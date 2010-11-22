Организаторы акции в Киеве пугают предпринимателей уголовными делами
14:11, 22 ноября 2010Политика
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Милиция опровергает
Организаторы акции протеста предпринимателей в Киеве заявляют, что милиции дано указание возбуждать в отношении них уголовные дела.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом предпринимателям, которые стоят на Майдане Незалежности и протестуют против Налогового кодекса, со сцены сообщили сами организаторы акции.
В то же время в ГУ МВД столицы эту информацию опровергли, отметив, что единственное, что милиция сейчас может сделать – это составить административный протокол за перекрытие движения на Крещатике и ул. Институтской.
Однако этого пока не делают.
«Ни о каких уголовных делах не может быть и речи и никакого указания милиции никто не давал», - заверили в столичной милиции.
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