Президент ЕК заметил, что видит Януковича чаще других «неевропейцев»

Лидеры Европейского Союза отмечают, что уровень отношений с Украиной будет зависеть от реформ и состояния демократии в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ в начале пленарного заседания 14-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

«Наши отношения напрямую будут зависеть от проведения реформ и состояния демократии. Мы готовы помогать в реформах», - заявил президент Европейского Совета. «Наше сближение будет зависеть от общих ценностей: демократии, прав человека», - сказал президент Еврокомиссии.

Оба лидера ЕС отметили, что Украина является одним из ключевых партнеров Европейского Союза. «Вы – единственный среди неевропейских лидеров, с которым мы встречались чаще всех», - отметил президент Еврокомиссии.

Лидеры ЕС также выразили надежду, что саммит даст новый импульс двусторонним экономическим отношениям и секторному сотрудничеству. Они также обратили внимание на то, что сегодня стороны планируют одобрить План действий по отмене краткосрочных виз и подписать протокол о присоединении Украины к программам ЕС, что предоставит Киеву больше возможностей для сотрудничества.