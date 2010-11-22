Янукович прибыл в Брюссель
11:51, 22 ноября 2010Политика
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Встретится с Ромпеем и Баррозу в узком кругу
Официальная делегация Украины во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ прибыла в Брюссель для участия в саммите Украина – Европейский Союз.
Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой рабочего визита, во дворце «Валь Дюшес» состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с президентом Европейского совета Германом Ван РОМПЕЕМ и президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в узком кругу.
Далее стороны проведут пленарное заседание саммита и подпишут двусторонние документы.
После рабочего ланча запланирован совместный подход к прессе В.ЯНУКОВИЧА, Г.РОМПЕЯ и Ж.-М.БАРРОЗУ.
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