Кучма: слава Богу, что выиграл Ющенко

21 апреля московское издательство «Время» презентовало в Киеве книгу экс-президента Украины Леонида Кучмы «После майдана». Леонид Кучма изложил свою точку зрения на нынешнюю политическую нестабильность в Киеве в интервью изданию «Время новостей».

Экс-президент не сожалеет о том, что в 2004 году не применил силу: «Это бы ничего не решило. Слава Богу, что выиграл Ющенко. Если бы президентом стал Янукович, то благодаря мощнейшей оппозиции и Западу, который не признал итоги выборов, Украина оказалась бы в такой ситуации, которой не позавидуешь. Зато на парламентских выборах-2006 Янукович набрал тот объем голосов, который должен был.»

О Юлии Тимошенко Леонид Кучма высказался так: «Тимошенко, если окажется у власти, первым делом поедет в Москву и скажет: «Путин, дорогой! Разве можно обращать внимание на предвыборную риторику? Я это делала, чтобы выиграть выборы». Она говорит то, что люди хотят слышать, мол, черное -- это белое. Процентов 20% маргинального населения из-за этого ее поддерживают.»

На вопрос о том, при каких условиях он мог бы вернуться в большую политику, Кучма ответил: «Вернуться? Ни за какие коврижки! У меня фонд, я детишкам помогаю. Исторические мемуары почитываю. Сплошное удовольствие.»