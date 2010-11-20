БЮТ: милиция Киева пыталась провести перепись участников акции протеста

Сегодня сотрудники киевской милиции пытались провести перепись участников акции протеста предпринимателей, которые разбили палаточный городок под стенами Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины, член фракции БЮТ Михаил ВОЛЫНЕЦ.

По его словам, сотрудники милиции требовали паспорта у жителей палаточного городка.

Однако, как сообщил М.ВОЛЫНЕЦ, после вмешательства народных депутатов милиция прекратила свои действия.

По мнению депутата, стражи порядка собирают данные об участниках акции протеста для того, чтобы “в последующем вынудить их прекратить участие в акциях неповиновения”.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Налоговый кодекс.