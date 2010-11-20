Янукович рассказал, когда решит судьбу Налогового кодекса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что примет решение о подписании или о ветировании Налогового кодекса лишь после заключения экспертов.

Об этом глава государства заявил в пятницу в интервью иностранным СМИ, которое было обнародовано в эфире телеканала «Интер».

«Я подойду к этому вопросу и дам ответ только после того, как я действительно увижу полную картину, когда я получу заключение экспертов. Я более чем убежден, что нам нужно будет возвращаться к этому кодексу еще не один раз: что-то добавлять, что-то исправлять», - высказал свою позицию Президент.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада 269-тью голосами приняла в целом Налоговый кодекс.

Кодекс вызвал волну протестов со стороны предпринимателей по всей Украине, которые в случае подписания Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ документа обещают провести Всеукраинский референдум о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады.