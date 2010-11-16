Тимошенко: мир должен ограничить сотрудничество с украинской властью

Мировое сообщество должно ограничить сотрудничество с украинской властью из-за законодательного уничтожения малого и среднего бизнеса, в этом убеждены предприниматели Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО. Сообщение касается хода событий вокруг принятия Верховной Радой Налогового кодекса, которое продолжается до сего времени.

Согласно сообщению, предприниматели планируют передать соответствующее письмо экономическим отделам посольств и консульств разных стран.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что сопротивление украинских предпринимателей принятию НК “по количеству участников... превратилось в наиболее массовую акцию несогласия за последние 10 месяцев - за время управления новой властной команды”.

“Наибольшее количество - свыше 40 тысяч предпринимателей - приехали к Верховной Раде Украины, которая в это время постатейно принимала Налоговый кодекс во втором чтении и методически отклоняла любые предложения депутатов оппозиционных фракций”, – отмечается в сообщении.

Ю.ТИМОШЕНКО поддержала акцию протеста предпринимателей под стенами ВР, поблагодарила их за то, что не побоялись публично выразить свое несогласие с действиями власти. "Главное, как показывает опыт других стран, не останавливаться. Только если вы не смиритесь и только если вы пройдете этот путь до конца, с вами они начнут считаться", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, в случае принятия Налогового кодекса предприниматели должны требовать от Президента не подписывать этот закон.

Также Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что только давление со стороны народных масс способно остановить принятие Кодекса и вступление его в действие. "Я хочу верить в то, что если десятки и десятки тысяч по всей стране скажут свое слово, у нас есть все шансы остановить принятие этого документа", - подчеркнула лидер партии "Батькивщина".

"Консолидируйте Украину, консолидируйте общество, доносите до людей информацию, до тех, кто сегодня, к сожалению, принимает новости по телевидению как абсолютную истину в последней инстанции", - призвала предпринимателей Ю.ТИМОШЕНКО.