Качинский - о расследовании аварии: власть ведет себя как запуганный щенок

Позиция польской власти при расследовании причин Смоленской авиакатастрофы, которая унесла жизни 96 граждан Польши, напоминает реакцию „запуганного щенка”.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил брат погибшего Президента Польши Леха Качинского Ярослав, который является лидером крупнейшей оппозиционной партии „Право и Справедливость” (PiS).

„Невероятно, как боязливо наше правительство относится к тому, как россияне ведут следствие по делу Смоленской катастрофы и смерти Президента Леха Качинского. Правительство ведет себя, как запуганный щенок”, - заявил Я.КАЧИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его мнению, российская власть на самом деле может быть не заинтересована в выяснении истинных причин авиакатастрофы 10 апреля под Смоленском.

„Это правительство дело расследования смерти Президента, 96 поляков доверило чужой стране, не союзнику (...) государству, которое готово массово убивать собственных граждан”, - сказал родной брат погибшего экс-президента.

В этом контексте Я.КАЧИНСКИЙ напомнил войну в Чечне, штурм спецслужбами театра на Дубровке в Москве и школы в Беслане.

Он также остро раскритиковал заявление пресс-секретаря польского правительства Павла ГРАСЯ, который назвал „скандалом, граничащим с предательством”, намерение политиков PiS обратиться к власти США с просьбой способствовать созданию международной комиссии по расследованию причин Смоленской трагедии.

Я.КАЧИНСКИЙ назвал выступление П.ГРАСЯ „актом небывалой нахальности”.

Как сообщал УНИАН, руководитель созданной PiS парламентской группы по расследованию причин Смоленской катастрофы Антоний МАЧЕРЕВИЧ и экс-глава МИД Анна ФОТИГА отбыли сегодня в США, где планируют провести переговоры относительно возможного создания международной комиссии по расследованию этой трагедии.

Письмо Я.КАЧИНСКОГО, в котором он призывает создать такую комиссию, будет передано Генсеку ООН, Генсеку НАТО, председателю Совета ЕС, председателю Еврокомиссии и председателю Конгресса США.

По неофициальным данным, контролируемая российской властью МАК в своем рапорте возложила основную вину за катастрофу на польских пилотов.

По мнению ряда экспертов, причиной трагедии могут быть неправильно поданные данные диспетчером Смоленского аэродрома экипажу президентского самолета.