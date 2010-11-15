Донецкий губернатор поехал к Шварценеггеру

Председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК по персональному приглашению бывшего губернатора Калифорнии Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА в настоящее время принимает участие в США во всемирной конференции по проблемам экологии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель губернатора Донецкой области Сергей ДЕРГУНОВ.

По его словам, А.БЛИЗНЮК «в командировке в Америке,… у него было персональное приглашение бывшего губернатора Калифорнии ШВАРЦЕНЕГГЕРА».

С.ДЕРГУНОВ отметил, что командировка губернатора согласована с руководством страны.

«В соответствующем порядке техническое задание утверждено Министерством иностранных дел, и соответствующее согласование дала Администрация Президента, Кабинет министров», - заключил зампредседателя ОГА.