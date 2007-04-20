Немецкий политолог Рар советует Ющенко отозвать указ

Директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александер РАР считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен отозвать свой указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом А.РАР сказал в интервью газете “День” (№68 от 20 апреля).

“Что касается Президента, то он должен пойти на мужественный шаг и отозвать свой указ”, - сказал эксперт.

А.РАР уверен, что это не будет проявленим слабости со стороны Президента. Он напомнил, что в свое время Леонид КУЧМА также отказался от указа по референдуму о доверии Верховной Раде.

По мнению А.РАРА, можно договориться, что выборы пройдут не в этом году, а в конце следующего, и таким образом обе стороны могут “сохранить свое лицо”.

В тоже время А.РАР считает, что парламент должен четко объявить мораторий на все законодательные акты, которые были приняты после Универсала национального единства в период изменения властных структур. “Я думаю, что Украина должна вернуться к Универсалу как священному документу, который через два года после Оранжевой революции в решающий критический момент объединил все политические силы и показал, в какую сторону должна развиваться Украина”, - сказал он. При этом эксперт уточнил, что Украина должна интегрироваться в евроатлантические структуры и в тоже время развивать отношения с другими экономически мощными странами, такими как Россия.

“Нужно еще раз скрепить подпись на Универсале, который должен стать свого рода Магна-Картой, являвшейся раньше в Европе очень важным документом”, - сказал А.РАР.

По его мнению, Универсал должен стать фактической преамбулой к украинской Конституции, за которую держались бы не только нынешние, но и будущие поколения украинских политиков.

В этом случае, считает А.РАР, есть шанс, что страна сохранится. А иначе конфликт будет дальше разъедать восток и запад страны, политическую элиту и может закончиться тем, что Украина откажется от парламентско-президентской республики и станет президентской, но уже при другом Президенте.

А.РАР также не видит смысла проводить парламентские выборы осенью. «Баланс будет воссоздан, если парламент согласится на мораторий и откажется от всех тех односторонних заявлений, которые он делал, раздевая и унижая Президента, начиная с августа прошлого года», - сказал он. В этом случае, по словам политолога, президентская и парламентская власть смогут вместе работать.

А.РАР также отметил, что никто не может говорить, что В.ЮЩЕНКО прав, пока Конституционный Суд не вынес свой вердикт. «Я думаю, что проблема Европы заключается в том, что здесь очень многие понимают, что ЮЩЕНКО совершил ошибку, что есть вопросы с манипуляцией Конституции. Но никто не хочет его критиковать, потому что все боятся, что слабый ЮЩЕНКО означает уход Украины от Европы в сторону России”, - сказал А.РАР.