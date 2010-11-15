Сын Герман подал в отставку с должности замминистра

Сын заместителя председателя Администрации Президента Украины Анны ГЕРМАН Николай подал просьбу об отставке с должности заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники, приближенные к МЧС.

Они объяснили, что данное решение Н.ГЕРМАН принял в связи с назначением нового министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. (Президент призначи главой МЧС Виктора БАЛОГУ – УНИАН).

«Этот рапорт был подан сразу после того, как появился указ Президента о новом руководителе ведомства».

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров назначил сына А.ГЕРМАН Николая КОРОВИЦЫНА (позже сменил фамилию на ГЕРМАН) заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.