Порошенко придет на форум Яценюка поговорить об изменении климата

В столице начался VІ Киевский форум безопасности, инициированный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

Как передает корреспондент УНИАН, темой нынешнего форума будет «Новая безопасность во фрагментированном мире и ее европейское измерение».

В сегодняшнем первом пленарном заседании форума примут участие Арсений ЯЦЕНЮК, вице-президент сената Румынии Теодор МЕЛЕШКАНУ, бывший министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и другие.

Тема сегодняшнего заседания - «Новые угрозы, новое соперничество». В частности, в ходе заседания будут обсуждаться вопросы: “Что придет на смену американской гегемонии в мире: коллективная безопасность или многополярность?”, «Мир на пороге совместного преодоления климатических изменений или борьбы за природные ресурсы?».

«Хотел бы отметить, что это (четвертый Киевский форум безопасности – УНИАН) - практически единственная площадка в Украине для обсуждения проблем международной безопасности и места Украины в системе мировых координат. Сегодняшняя тема будет не новая, и это тема о том, что такое вообще безопасность, где Украина может приобщиться к тому, чтобы решить вопросы как глобальной, так и собственной безопасности», - отметил А.ЯЦЕНЮК.