Глава Ривненского облсовета рассказал о своем «ранении»

Председатель Ривненского областного совета Александр ДАНИЛЬЧУК категорически отрицает свое ранение во время охоты и будет требовать опровержений от СМИ, которые распространили эту информацию.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью ривненскому интернет-изданию OGO.ua А.ДАНИЛЬЧУК сообщил, что поранил ногу (загнал щепку) в прошлую субботу после охоты, когда выгуливал в лесу своих собак.

Корреспонденту УНИАН в исполнительном аппарате облсовета сообщили, что в настоящее время А.ДАНИЛЬЧУК находится на рабочем месте и чувствует себя хорошо.

Как сообщалось, ранее некоторые местные СМИ написали, что А.ДАНИЛЬЧУК был ранен картечью в ногу после выстрела одного из участников охоты.

В частности, ривненская газета «Рівне вечірнє» сообщала, ссылаясь на слова самого А.ДАНИЛЬЧУКА, что в этой охоте принимал участие и председатель облгосадминистрации Василий БЕРТАШ.

Позже в СМИ появилась информация, что А.ДАНИЛЬЧУК был якобы госпитализирован в одну из больниц.