Левочкин: в 2011-м выборы ВР проводить будет «технически» сложно

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН считает, что проведение выборов в Верховную Раду в 2011 году будет «технически» сложным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

При этом С.ЛЕВОЧКИН подчеркнул, что решение относительно даты проведения парламентских выборов можно будет принимать лишь после соответствующих разъяснений Конституционного Суда.

Политик напомнил, что сегодня о такой позиции заявил и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В то же время на вопрос относительно проведения парламентских выборов в 2011 году, если так определит КС, глава Администрации Президента отметил: «Технические проблемы будут”. “Потому что первый вопрос - это создание избирательного закона; второй вопрос - это начало процедуры выборов; третий вопрос - это начало финансирования процедуры выборов, ведь это бюджетная тематика. Проблем не будет мало»», - объяснил свою позицию С.ЛЕВОЧКИН.

При этом он также сообщил, что по результатам сегодняшнего заседания рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства о выборах глава государства поручил начать работу по подготовке новых редакций законов: «О выборах народных депутатов Украины»; «О выборах Президента Украины»; «О выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» - с перспективой упорядочения этого законодательства в Избирательный кодекс.

С.ЛЕВОЧКИН также заявил, что лично Президент В.ЯНУКОВИЧ выступает за введение в государстве смешанной системы во время выборов в Верховную Раду.

Глава Администрации Президента объяснил, что позиция В.ЯНУКОВИЧА по этому вопросу основана на том, что такая модель избирательной системы вытекает из Конституции Украины, а также отражает пожелания самих избирателей.

«Когда люди говорят: мы своего депутата не видели», - отметил он.