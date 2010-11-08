Результаты выборов мэра Черновцов

Черновцы. 8 ноября. УНИАН. Черновицкая городская избирательная комиссия 8 ноября обнародовала результаты выборов Черновицкого городского головы, которые состоялись 31 октября 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, самое большое количество голосов в одномандатном мажоритарном избирательном округе набрал действующий мэр Николай ФЕДОРУК, которого поддержали 46096 избирателей (64,69%). Внепартийный Н.ФЕДОРУК выдвигался партией «Единство». Мэром Черновцов он избран на пятый срок подряд.

На выборах Черновицкого городского головы, по официальным данным городской избирательной комиссии, кандидатуру журналиста, депутата городского совета Василия ЗАБРОДСКОГО, которого выдвинула Республиканская партия, поддержали 7440 избирателей (10,44%), председателя областной организации партии «Единый Центр», депутата областного совета Михаила СЕНИЧАКА – 3712 (5,21%), председателя городской организации партии «Наша Украина», депутата городского совета, предпринимателя Василия МАКСИМЮКА – 3527 (4,95%), председателя областной организации НДП, предпринимателя Владимира ДОРОША – 1966 (2,76%), председателя областной организации «Третья сила», депутата городского совета, предпринимателя Михаила КРАЙСА – 1532 (2,15%), заместителя председателя областной организации партии «Трудовая Украина», предпринимателя Михаила ГАРГАУНА – 739 (1,04%) избирателей.

Не поддержали ни одного кандидата 6247, или 8,77%, избирателей.