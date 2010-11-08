Результаты выборов в Днепропетровский горсовет

В Днепропетровский городской совет вошли представители 7 партий.

Об этом УНИАН сообщили в городской территориальной избирательной комиссии.

Шесть партий признаны победителями на выборах по партийным спискам - Партия регионов «Батькивщина», «Сильная Украина» «Фронт Змін», Компартия Украины, партия «Украина Будущего». Представители Народной партии победили в трех мажоритарных округах из 60.

По результатам выборов по многомандатному и одномандатным округам 78 мест из общего количества 120 получила ПР, 13 – «Сильная Украина», по 8 мест – «Батькивщина» и «Фронт Змін», 6 – КПУ, 4 места – «Украина будущего», 3 - Народная партия.

В выборах 31 октября в Днепропетровске приняли участие 300 тысяч 167 избирателей. Против всех проголосовали 31 тысяча 188 избирателей. 9 тысяч 397 бюллетеней признаны недействительными.