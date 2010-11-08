Азаров уверяет, что нашел в Вене поддержку

Австрия поддерживает предоставление Украине плана действий по введению Европейским Союзом безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя результаты встречи с Федеральным канцлером Австрии Вернером ФАЙМАННОМ в Вене.

«Канцлер Австрии подтвердил свою поддержку нашей позиции в отношении предоставления плана действий по безвизовому режиму», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что Федеральный канцлер Австрии также обещал содействовать в меру своей компетенции в вопросе о заключении соглашения о свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз начали безвизовый диалог в конце 2008 года. В мае этого года стороны договорились о предоставлении Украине плана действий по отмене визового режима.

Этот план действий по введению безвизового режима со странами Европейского Союза планируется подписать на саммите Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе.