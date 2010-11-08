Азаров передумал - и доверит женщине «не женское дело»?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что в правительстве появятся женщины, однако пока не называет, кто именно и какую должность они могут занять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге в Вене.

«Женщины в правительстве будут, обязательно. Когда будут, тогда это будет известно», - сказал премьер-министр.

Информацию о том, что пост министра здравоохранения может занять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА на данном этапе он назвал слухами.

«Я не хочу слухи комментировать. Когда будет решение, мы об этом сообщим», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, что в марте премьер-министр Николай АЗАРОВ утверждал, что работать в его правительстве реформаторов - не женское дело. «Одни говорят, что наше правительство большое, другие, что в правительстве нет женщин, не на кого посмотреть во время заседания Кабинета министров. Одни скучные лица. При всем моем уважении к женщинам – не женское дело проводить реформы», - заявил премьер-министр. И добавил, что в его новом правительстве подобраны люди, которые могут работать по 16 часов в сутки, «без выходных и проходных», могут брать ответственность и не боятся говорить «нет» начальству.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября с. г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Александра МЕДВЕДЬКО с должности генерального прокурора. По мнению некоторых аналитиков, А.МЕДВЕДЬКО может быть назначен в СНБО, а Р.БОГАТЫРЕВА – назначена министром здравоохранения.