У Яценюка просят запретить объявлять победителей выборов

Результаты выборов в Луганске и Харькове не могут быть объявлены пока не будет вынесено судебных решений.

Об этом заявили в пресс-службе партии "Фронт Змін".

"Объявление результатов выборов до окончательного решения всех спорных моментов в судах является грубым нарушением законодательства", - говорится в заявлении.

"В Луганске и Харькове не должна повториться одесская ситуация, когда мэра города объявили, не дождавшись завершения судебных разбирательств по нарушениям избирательного законодательства, когда в подозрительной спешке в субботу собрали нелегитимное заседание горсовета и с помощью милиции, применяя силу к женщинам, захватывали кабинет мэра" , - заявили в "Фронті Змін".

Партийцы требуют запретить объявления результатов выборов в этих городах до окончательного урегулирования всех спорных вопросов в избиркомах и судах, а в случае необходимости к пересчету голосов.

"Если власть действительно может доказать, что ее представители выиграли выборы в честной и открытой борьбе, ей нечего бояться - пересчет голосов только подтвердит ее результат", - цитирует Украинская правда .