Народные депутаты из БЮТ и Нашей Украины сложили полномочия

Народные депутаты из фракции Блока Юлии Тимошенко, написав заявления о сложении своих полномочий, дают “политический сигнал для общества”, что треть депутатов не хочет работать в этом составе Верховной Рады Украины.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины Андрей ШЕВЧЕНКО (фракция БЮТ).

По его словам, народные депутаты написали заявления о досрочном сложении полномочий “с тем, чтобы в случае необходимости задействовать и такую юридическую процедуру”.

Он отметил, что отказ трети народных депутатов от своих полномочий - это еще одно обстоятельство, которое “с юридической точки зрения дает дополнительные основания в пользу роспуска Верховной Рады Украины”.

Как известно, на сегодня во фракцию БЮТ официально входит 125 народных депутатов Украины.

Свои депутатские полномочия сложили и народные депутаты из фракции "Наша Украина".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

В частности, по данным пресс-службы, сегодня в 11.00 состоялось заседание Президиума партии “Народный Союз Наша Украина”. На этом заседании было решено обязать народных депутатов – членов партии “Наша Украина” написать заявления о выходе из состава фракции “Наша Украина” в Верховной Раде.

Президиум также инициировал проведение Межпартийного съезда Блока “Наша Украина” завтра, 19 апреля. Съезд рассмотрит указанные заявления народных депутатов и примет решение об исключении из избирательного списка кандидатов в народные депутаты от Блока “Наша Украина”.

После заседания Президиума партии в 13.00 состоялось заседание фракции “Наша Украина”, на котором все члены партии “Наша Украина” и члены других политических сил написали соответствующие заявления о выходе из фракции.

На заседании фракции отмечалось, что поскольку сложение полномочий народных депутатов сейчас невозможно из-за досрочного прекращения полномочий самой Верховной Рады, то единственный выход - написание заявлений о выходе из состава фракции, поскольку в этом случае решения принимается Межпартийным съездом блока “Наша Украина”.