В Одессе Костусев принес присягу мэра

Алексей КОСТУСЕВ сегодня принес присягу Одесского городского председателя.

Это произошло в ходе сессии Одесского городского совета, передает “Украинская правда”.

Председатель Одесской городской избирательной комиссии Александр АХМЕРОВ зачитал протокол, в соответствии с которым А.КОСТУСЕВ избран мэром Одессы.

Председатель избиркома вручил ему удостоверение и попросил занять свое место в президиуме.

Затем А.КОСТУСЕВ подошел к трибуне и принес присягу.

"Я поздравляю всех с проведением честных выборов. Я отвечаю за будущее Одессы, буду советоваться с людьми для принятия любых решений", - сказал А.КОСТУСЕВ.

После закрытия сессии горсовета он направился в кабинет мэра Одессы и показал журналистам сломанное кресло.

"Предыдущий мэр даже не оставил мне кресло, вот в таком же состоянии я принимаю город", - заявил он.

Между тем, по данным СМИ, перед этим кабинет мэра Одессы был захвачен сотрудниками правоохранительных органов.

Президент Фонда свободных журналистов имени Вячеслава Чорновила Дмитрий ПОНАМАРЧУК назвал эти действия “приходом хунты”.

"В Одессе мы видим все признаки прихода к власти самой настоящей хунты. Хунта - это когда власть берут силовики. Сегодня мы стали свидетелями того, как хунта захватила дом мэрии Одессы", - сказал он.

В то же время Одесская милиция заявила, что никакого захвата не было.

В свою очередь кандидат в мэры Одессы от "Фронта Змін" Эдуард ГУРВИЦ в очередной раз заявил о намерении подать судебные иски к Одесской городской территориальной избирательной комиссии и лицам, причастным, по его мнению, к фальсификациям выборов в местные органы власти Одессе.

Также накануне в эфире одного из телеканалов Э.ГУРВИЦ сообщил, что одесситы собирают подписи в его поддержку и относительно фальсификации выборов мэра города, которые будут направлены в ЦИК и Президенту.

"Люди подписывают обращение в ЦИК и Президенту, что они голосовали за меня, а их голос украли", - сказал Э.ГУРВИЦ. По его словам, уже собранно свыше 30 тыс. таких подписей.

Э.ГУРВИЦ также сказал, что его команда продолжит борьбу за голоса людей. "Если суды нам откажут, есть политические методы борьбы и мы используем все эти методы", - сказал он.