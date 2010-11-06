Попов: я горжусь тем, что работал в КГБ

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр ПОПОВ признался, что в свое время служил в Комитете государственной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил накануне в эфире телеканала "Интер".

"Я горжусь тем, что работал в Комитете государственной безопасности. Уволился я со службы в 1993 году. Мне эта служба очень многое в жизни дала, я многому научился, потому что кадры в то время готовились на высочайшем уровне, и мне многое пригодилось в жизни из того, чему меня научили. Я занимался интересной темой, я занимался экономикой, внешнеэкономической деятельностью", - сказал А.ПОПОВ.

В ответ на просьбу журналиста уточнить, не идет ли речь об экономическом шпионаже, первый заместитель главы КГГА подчеркнул: "Я не буду глубже вникать. Вы знаете, что о многом не говорят".