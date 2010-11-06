Литвин: в местные советы прошли те, кто абсолютно не готов работать

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент следующего созыва должен избираться по мажоритарной системе.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада".

Литвин заявил, что, по его мнению, есть много случаев, когда по результатам выборов 31 октября в местные советы прошли те, кто абсолютно не готов работать над решением проблем людей. По убеждению спикера, это произошло потому, что люди голосовали в основном за рекламу партий и их лидеров, не зная, кто внесен в партийные списки, и какое отношение они имеют к той или иной территориальной общине. Вместе с тем, В.ЛИТВИН выразил мнение, что в мажоритарных округах победили именно те люди, которых уважают и знают в обществе, в каждой конкретной общине.

"Это свидетельство того, что нам в выборах в Верховную Раду Украины нужно сделать следующий шаг и полностью перейти на выборы в округах, на мажоритарную избирательную систему и не соревноваться сейчас, когда будет дата выборов, поскольку это - производное и второстепенное", - считает спикер.

По его словам, для этого парламентарии должны проголосовать за закон о выборах в Верховную Раду Украины, который бы базировался на принципах мажоритарной избирательной системы.

Вместе с тем, председатель ВР отметил, что в этом законе нужно предусмотреть подотчетность депутатов избирателям и механизм их отзыва. Избрание парламента по такому закону, по мнению В.ЛИТВИНА, предотвратит «достижение кулуарных договоренностей», принятие большого количества лоббистских решений, а также «бессмысленное блокирование» работы Верховной Рады. Вместо этого, считает политик, будут доминировать интересы избирателей и страны в целом.

В то же время председатель ВР, говоря о перспективах принятия такого закона, отметил, что «если это решение поставить в зависимость от воли политиков и партий, оно никогда не будет принято».

«Очевидно, нужно создавать общественную атмосферу, чтобы экспертная среда, журналистский цех и граждане активнее высказывались за персонификацию власти, ее ответственность и необходимость контроля за ней", - сказал В.ЛИТВИН.