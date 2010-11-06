Литвин: в местные советы прошли те, кто абсолютно не готов работать
"Нужна мажоритарная система"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент следующего созыва должен избираться по мажоритарной системе.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада".
Литвин заявил, что, по его мнению, есть много случаев, когда по результатам выборов 31 октября в местные советы прошли те, кто абсолютно не готов работать над решением проблем людей. По убеждению спикера, это произошло потому, что люди голосовали в основном за рекламу партий и их лидеров, не зная, кто внесен в партийные списки, и какое отношение они имеют к той или иной территориальной общине. Вместе с тем, В.ЛИТВИН выразил мнение, что в мажоритарных округах победили именно те люди, которых уважают и знают в обществе, в каждой конкретной общине.
"Это свидетельство того, что нам в выборах в Верховную Раду Украины нужно сделать следующий шаг и полностью перейти на выборы в округах, на мажоритарную избирательную систему и не соревноваться сейчас, когда будет дата выборов, поскольку это - производное и второстепенное", - считает спикер.
По его словам, для этого парламентарии должны проголосовать за закон о выборах в Верховную Раду Украины, который бы базировался на принципах мажоритарной избирательной системы.
Вместе с тем, председатель ВР отметил, что в этом законе нужно предусмотреть подотчетность депутатов избирателям и механизм их отзыва. Избрание парламента по такому закону, по мнению В.ЛИТВИНА, предотвратит «достижение кулуарных договоренностей», принятие большого количества лоббистских решений, а также «бессмысленное блокирование» работы Верховной Рады. Вместо этого, считает политик, будут доминировать интересы избирателей и страны в целом.
В то же время председатель ВР, говоря о перспективах принятия такого закона, отметил, что «если это решение поставить в зависимость от воли политиков и партий, оно никогда не будет принято».
«Очевидно, нужно создавать общественную атмосферу, чтобы экспертная среда, журналистский цех и граждане активнее высказывались за персонификацию власти, ее ответственность и необходимость контроля за ней", - сказал В.ЛИТВИН.