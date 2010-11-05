Янукович считает киевское метро одним из самых уютных в мире

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Киевский метрополитен является одним из лучших в мире, но нуждается в решении многих актуальных вопросов своего развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил, выступая на торжественном собрании по случаю 50-летия Киевского метрополитена.

«Сегодня наше метро – одно из самых красивых и самых уютных в мире – является визитной карточкой столицы Украины», - заявил он.

Как подчеркнул глава государства, сегодня метрополитен не имеет равнозначной транспортной альтернативы в городе.

«Миллионы пассажиров доверяют работникам метрополитена свою жизнь и драгоценное время», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время Президент акцентировал внимание на серьезных проблемах киевской подземки, которые, в частности, актуализировались в течение последних лет. По его словам, это, в первую очередь, недостаток средств на развитие и обновление подвижного состава, непонятные направления использования средств от рекламной деятельности, периодическое изменение стоимости проезда.

С целью решения этих проблем глава государства поручил киевской власти до конца года утвердить финансовый план Киевского метрополитена на 2011 год.

В рамках решения других инфраструктурных транспортных вопросов столицы В.ЯНУКОВИЧ также поручил утвердить генеральный план путевых переходов и развязок и перестроить систему городских пассажирских перевозок в целом.

«Киевляне должны перемещаться быстро и удобно», - заявил глава государства.