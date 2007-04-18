Как Елена Лукаш в КС через забор лезла (фото)
Представитель Кабмина обещает иски
Представители Партии регионов намереваются обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу блокирования работы Конституционного Суда представителями оппозиции и попытки помешать осуществлению судопроизводства.
Об этом журналистам сообщила уполномоченный представитель Кабмина в КС Елена ЛУКАШ после того, как таки смогла попасть в здание Суда через плотную толпу пикетирующих.
Также от себя ЛУКАШ заявила о намерении обратиться в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности депутатов, которые препятствовали участникам судебного заседания и судьям попасть в Конституционный суд.
Представитель Кабмина заявила, что ее лично в помещение КС не пускали депутаты от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ и Богдан ГУБСКИЙ, и "нашеукраинец" Руслан КНЯЗЕВИЧ, но там были и другие депутаты. Все это зафиксировано в фото и видеоматериалах, подчеркнула ЛУКАШ.
Представитель президента в КС Владимир Шаповал также рассказывал о сложностях, с которыми он "прорывался на работу", но при этом "лично не видел как депутаты мешали кому-то пройти".
Фото Первый канал