Как Елена Лукаш в КС через забор лезла (фото)

Представители Партии регионов намереваются обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу блокирования работы Конституционного Суда представителями оппозиции и попытки помешать осуществлению судопроизводства.

Об этом журналистам сообщила уполномоченный представитель Кабмина в КС Елена ЛУКАШ после того, как таки смогла попасть в здание Суда через плотную толпу пикетирующих.

Также от себя ЛУКАШ заявила о намерении обратиться в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности депутатов, которые препятствовали участникам судебного заседания и судьям попасть в Конституционный суд.

Представитель Кабмина заявила, что ее лично в помещение КС не пускали депутаты от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ и Богдан ГУБСКИЙ, и "нашеукраинец" Руслан КНЯЗЕВИЧ, но там были и другие депутаты. Все это зафиксировано в фото и видеоматериалах, подчеркнула ЛУКАШ.

Представитель президента в КС Владимир Шаповал также рассказывал о сложностях, с которыми он "прорывался на работу", но при этом "лично не видел как депутаты мешали кому-то пройти".

Фото Первый канал